18:22, 16 сентября 2025Интернет и СМИ

Стало известно о неожиданных гостях на совместных учениях России и Белоруссии

NYT: Присутствие наблюдателей из США на учениях «Запад-2025» стало неожиданным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Наблюдатели из США стали неожиданными гостями на совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2025». Об этом сообщила американская газета The New York Times.

«На четвертом году российской военной операции на Украине их присутствие казалось невероятным. Но в понедельник два американских военных наблюдателя стояли на смотровой площадке, глядя, как белорусские военные проводят совместные учения с российской армией», — говорится в материале.

Газете также стало известно, что визит американцев, прибывших на военные маневры через несколько дней после их начала, стал «приятной неожиданностью». NYT утверждает, что наблюдателей из США пригласили на фоне попыток Белоруссии наладить отношения с США.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия отработали применение ядерного оружия на учениях «Запад-2025». Кроме того, белорусские и российские военные активно отрабатывали применение дронов в боевых условиях.

