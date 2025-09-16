Бывший СССР
Россия и Белоруссия отработали применение ядерного оружия и «Орешника»

Глава Генштаба Белоруссии Муравейко: Москва и Минск отработали применение ЯО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Москва и Минск в ходе совместных учений «Запад-2025» отработали применение ядерного оружия (ЯО) и комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом рассказал глава Генштаба Белоруссии Павел Муравейко, передает БелТа.

«В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник"», — заявил военный.

Он добавил, что российские и белорусские военные также активно отрабатывали применение беспилотников в боевых условиях.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина не обладает техническими возможностями для перехвата снарядов комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник».

    Все новости