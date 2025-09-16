В Японии лидером партии станет ИИ

Japan Times: Лидером японской партии станет ИИ

Японская партия «Путь к возрождению» объявила, что ее «новым лидером» станет искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает газета The Japan Times.

«Новым лидером станет искусственный интеллект», — заявил аспирант программы исследований в области искусственного интеллекта Киотского университета Коки Окумура, который назвал себя «помощником нового лидера» партии в ходе пресс-конференции.

25-летний Окумура недавно выиграл партийные выборы и стал преемником основателя движения Синдзи Исимору.

По его словам, ИИ не будет выстраивать политический курс партии, а сосредоточится на таких вопросах, как «распределение финансовых ресурсов среди однопартийцев».

11 сентября Албания первой в мире назначила искусственный интеллект на должность государственного министра. ИИ по имени Diella будет заниматься государственными закупками.