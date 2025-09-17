Путешествия
Иностранные авиакомпании заинтересовались полетами через открывшийся аэропорт Краснодара

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Dirk Daniel Mann / Shutterstock / Fotodom

Иностранные авиакомпании, в том числе и турецкая Southwind, заинтересовались полетами через открывшийся аэропорт Краснодара. Об этом сообщил замглавы Росавиации Алексей Буевич, его слова приводит ТАСС.

«Рейсы будут постоянными. Проявляют интерес также иностранные компании, включая турецкую Southwind», — сказал он журналистам.

17 сентября первый рейс до Краснодара из Москвы спустя три года перерыва успешно вылетел и приземлился. Его выполнила авиакомпания «Аэрофлот» из столичного аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань южного города открылась 11 сентября.

