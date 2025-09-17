Бывший СССР
В МИД рассказали о саботаже Киева

Лавров: Киев пытается саботировать текущий курс США по урегулированию кризиса
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Киев пытается саботировать текущий курс США по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время проведения посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, трансляция которого доступна в Rutube-канале российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, в Вашингтоне понимают необходимость урегулирования украинского кризиса через устранение его первопричин. «Одновременно мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать», — рассказал дипломат.

Лавров отмечает, что четкая гармонизация позиций России и США произошла на саммите в Анкоридже. Это понимание видно в инициативах, которые инициирует администрация американского президента Дональда Трампа, отмечает глава российского МИД.

До этого Сергей Лавров сказал, что Евросоюз и Киев хотят сорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, они предпринимают подобные попытки через убеждение Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий.

