Лавров обвинил Европу в попытке сорвать мирный процесс по Украине

Лавров: Европа хочет сорвать процесс мирного урегулирования на Украине

Европа и Киев хотят сорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине через попытки убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Трансляция доступна на канале российского внешнеполитического ведомства в Rutube.

«Пытаются и европейцы, и украинский режим убедить Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации с Россией», — сказал министр.

Лавров добавил, что европейские страны хотят отвоевать себе место на переговорах по украинскому урегулированию. По мнению дипломата, с текущей позицией странам Европы нечего делать за столом переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется заключить сделку.