Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 17 сентября 2025Мир

Лавров обвинил Европу в попытке сорвать мирный процесс по Украине

Лавров: Европа хочет сорвать процесс мирного урегулирования на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Европа и Киев хотят сорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине через попытки убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Трансляция доступна на канале российского внешнеполитического ведомства в Rutube.

«Пытаются и европейцы, и украинский режим убедить Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации с Россией», — сказал министр.

Лавров добавил, что европейские страны хотят отвоевать себе место на переговорах по украинскому урегулированию. По мнению дипломата, с текущей позицией странам Европы нечего делать за столом переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется заключить сделку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости