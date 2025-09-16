Трамп призвал Зеленского заключить сделку

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить сделку

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить «сделку». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит информационный портал Clash Report в своем аккаунте Х.

При этом авторы материала не уточнили, о какой конкретно сделке может идти речь. Предположительно, глава Белого дома имел в виду достижение соглашения по украинскому конфликту.

Ранее Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.

Также он отметил, что Киев ожидает от Вашингтона решения по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По словам украинского лидера, по программе США и НАТО под названием PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) на Украину будет поставлено оружие на сумму 3,5 миллиарда долларов.