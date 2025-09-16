Мир
16:35, 16 сентября 2025

Трамп призвал Зеленского заключить сделку

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить сделку
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить «сделку». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит информационный портал Clash Report в своем аккаунте Х.

При этом авторы материала не уточнили, о какой конкретно сделке может идти речь. Предположительно, глава Белого дома имел в виду достижение соглашения по украинскому конфликту.

Ранее Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.

Также он отметил, что Киев ожидает от Вашингтона решения по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По словам украинского лидера, по программе США и НАТО под названием PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) на Украину будет поставлено оружие на сумму 3,5 миллиарда долларов.

