Зеленский заявил об ожидании решения США по поставкам Patriot

Зеленский: Украина ожидает от США решения по поставкам систем Patriot
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина ожидает от США решения по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

«В пятницу ожидаю все детали и ключевые расчеты. Особенно с программой PURL, которая позволяет покупать американское оружие», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что по программе PURL на Украину будет поставлено оружие на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Ранее Вооруженные силы Украины оставили технику НАТО при бегстве с позиций в Сосновке Днепропетровской области. Среди трофейного оружия российские бойцы обнаружили иностранные пулеметы и гранатометы.

