Зеленский поставил Трампу условия для урегулирования конфликта

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условия для завершения украинского конфликта. Его слова передает Sky News.

«Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу (...) иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украине нужна «четкая позиция Трампа», а единственным способом остановить вооруженный конфликт станет предварительное введение в действие гарантий безопасности для республики.

Ранее Зеленский заявил, что Украина ожидает от США решения по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он отметил, что по программе PURL на Украину будет поставлено оружие на сумму 3,5 миллиарда долларов.

