Лавров оценил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

Лавров: Европа хочет отвоевать место за столом переговоров по Украине

С текущей позицией Европе нечего делать за столом переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

Глава МИД РФ уличил европейские странны в намерении «беспардонно "отвоевать" себе место» в переговорном процессе. «Хотя с позиции, которую она исповедует, с позиции реваншизма, нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего», — подчеркнул Лавров.