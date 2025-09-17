МИД России обвинил Киев в саботаже урегулирования конфликта

Лавров: Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование конфликта

Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, новая администрация Вашингтона понимает необходимость урегулирования конфликта через признание его первопричин. При этом, отметил министр, Киев пытается саботировать эту линию американской администрации. Лавров напомнил, что в августе состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где проявилось понимание Вашингтоном необходимости устранения первопричин украинского кризиса.

Это понимание, заметил Лавров, видно в инициативах, продвигаемых администрацией Трампа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что призывы к немедленной встрече Путина и президента Украины Владимира Зеленского «направлены на эмоции». Он добавил, что результата экстренно организованной встречи без должной подготовки не будет.