15:29, 17 сентября 2025

Жена Газманова опубликовала фото из особняка Пугачевой

Жена Олега Газманова сообщила, что вместе с певцом была в гостях у Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: @marinagazmanova

Жена народного артиста России Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова опубликовала фотографию, сделанную в гостях у певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Пост она разместила на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке, сделанном в особняке Пугачевой в деревне Грязь, также присутствуют Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле и Стас Намин. По словам супруги Газманова, ее семья не дружила с Пугачевой и Галкиным, однако относилась к ним с уважением.

«Были у нее в гостях один раз. Это правда, с большим уважением к семейным ценностям. Мы не дружили, но испытывали уважение друг к другу», — написала Муравьева-Газманова.

Ранее стало известно, что Олег Газманов передал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну средства, которые он копил на пенсию на протяжении всей жизни. По словам юриста Романа Кузьмина, Саркисян вошел в доверие семьи артиста и получил займ от Газманова в 2019 году, но так и не вернул деньги.

