Российский певец отдал обвиняемому в мошенничестве все накопления

Газманов в 2019 году отдал обвиняемому в мошенничестве все накопления на пенсию

Певец Олег Газманов передал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну средства, которые он копил на пенсию на протяжении всей жизни. Об этом РИА Новости сообщил юрист семьи артиста Роман Кузьмин.

«В 2019 году Олег Михайлович выдал займ Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна. Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию», — заявил Кузьмин.

Он добавил, что Саркисян начал входить в круг семьи Газманова в 2016 году, пытаясь зарекомендовать себя с хорошей стороны. Он воспользовался их доверием и получил денежные средства. Спустя год они потребовали вернуть деньги, но Саркисян заявил, что средств нет.

«Непонятно куда их инвестировал. А мы не инвестировали, просто дали ему займ», — объяснил юрист.

Позже Саркисян объяснял задержку возврата денег эпидемией коронавируса, а затем проведением специальной военной операции, утверждая, что это мешает ему перевести средства из США, где он сейчас живет.

Саркисян, будучи гражданином России, в последние годы проживал в США, где у него семья, дом, имущество и их деньги.

«Сюда он приезжает тайно по каким-то своим вопросам. Мы много раз просили его о встрече, однако он ни слова нам не говорил и уезжал», — пояснил собеседник агентства.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении Газманова. Уголовное дело было возбуждено в конце июня 2025 года. Ранее не судимый россиянин подозревается в совершении мошеннических действий в отношении певца и его супруги.