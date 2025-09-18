На Камчатке объявили угрозу цунами

Солодов: На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2

По восточному побережью полуострова Камчатка объявили угрозу цунами после того, как в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения», — написал губернатор.

Он также сообщил, что власти начали оперативное обследование социальных учреждений и жилых домов. По его данным, все службы региона переведены в режим повышенной готовности. «На данный момент информации о повреждениях не поступало», — добавил Солодов.

Ранее обстановку на Камчатке после мощного землетрясения, случившегося в начале сентября, сняли на видео. Помимо прочего, местные жители записали звук громкоговорителей, из которых предупреждали об угрозе цунами.