Обстановку на Камчатке после мощного землетрясения сняли на видео

Обстановку на Камчатке после мощного землетрясения магнитудой 7,4 сняли на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash.
На размещенных кадрах местные жители запечатлели серый дом и звук громкоговорителей, из которых предупреждали об угрозе цунами.
Первые толчки произошли в 6 утра по местному времени. Отмечается, что серьезных повреждений нет.
Известно, что эпицентр стихийного бедствия находился в Тихом океане, в 123 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. О риске катаклизма и активизации вулканов эксперты предупреждали год назад.
30 июля произошло самое сильное землетрясение на Камчатке со времен 1952 года. В сентябре же на полуострове за сутки произошло восемь афтершоков. При этом сообщений об инструментальной интенсивности в населенных пунктах от ученых и спасателей не поступало.