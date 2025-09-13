Обстановку на Камчатке после мощного землетрясения сняли на видео

Жители Камчатки запечатлели кадры после землетрясения магнитудой 7,4

Обстановку на Камчатке после мощного землетрясения магнитудой 7,4 сняли на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash.

На размещенных кадрах местные жители запечатлели серый дом и звук громкоговорителей, из которых предупреждали об угрозе цунами.

Первые толчки произошли в 6 утра по местному времени. Отмечается, что серьезных повреждений нет.

Известно, что эпицентр стихийного бедствия находился в Тихом океане, в 123 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. О риске катаклизма и активизации вулканов эксперты предупреждали год назад.

30 июля произошло самое сильное землетрясение на Камчатке со времен 1952 года. В сентябре же на полуострове за сутки произошло восемь афтершоков. При этом сообщений об инструментальной интенсивности в населенных пунктах от ученых и спасателей не поступало.