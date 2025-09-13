На Камчатке за сутки произошло восемь афтершоков

Восемь афтершоков магнитудой до 4,9 зафиксировали на Камчатке за сутки

За сутки восемь афтершоков магнитудой до 4,9 зафиксировали на Камчатке. Об этом проинформировали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошло 8 афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,9», — уточнили специалисты.

При этом сообщений об инструментальной интенсивности в населенных пунктах от ученых и спасателей не поступало.

На Камчатке продолжают мониторинг вулканической активности. Ученые зафиксировали, что она возросла после мощного землетрясения 30 июля. Специалисты ранее указали на активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского.

5 сентября стало известно, что в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского.

До этого сейсмолог Рубен Татевосян рассказал, что после мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего на Камчатке в конце июля, афтершоки могут сотрясать полуостров в течение года.