На Камчатке вновь произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

В акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,3, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы.

Подземные толчки произошли 4 сентября в 10:38 по местному времени (5 сентября, 1:38 мск). Эпицентр располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 60,7 километра.

Ранее сейсмолог Рубен Татевосян заявил, что после мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего на Камчатке в конце июля, афтершоки могут сотрясать полуостров в течение года.