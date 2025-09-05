Экономика
08:12, 5 сентября 2025Экономика

На Камчатке вновь произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
Александра Качан (Редактор)

Фото: Global Look Press

В акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,3, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы.

Подземные толчки произошли 4 сентября в 10:38 по местному времени (5 сентября, 1:38 мск). Эпицентр располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 60,7 километра.

Ранее сейсмолог Рубен Татевосян заявил, что после мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего на Камчатке в конце июля, афтершоки могут сотрясать полуостров в течение года.

