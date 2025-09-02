Экономика
17:42, 2 сентября 2025

Камчатке предрекли целый год афтершоков

Сейсмолог Татевосян: Афтершоки на Камчатке могут продолжаться год
Александра Качан (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Афтершоки на Камчатке после мощного землетрясения, произошедшего в конце июля, могут продолжаться в течение года. Об этом заявил заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН Рубен Татевосян в беседе с RT.

По словам эксперта, повторные толчки после настолько сильных землетрясений происходят не один месяц. «Магнитуда 8,8 — выдающееся событие. После него продолжения можно ожидать год. Надеюсь, что ничего такого же сильного не будет», — рассказал Татевосян.

Землетрясение на Камчатке случилось в ночь на 30 июля. Его признали самым мощным с 1952 года. За первыми толчками последовали многочисленные афтершоки — только 1 сентября зафиксировали 16 толчков. Ранее сообщалось, что их магнитуда составила от 3,7 до 5,1.

