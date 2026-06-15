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Силовые структуры
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19:15, 15 июня 2026Силовые структуры

Туристическая афера века двух российских чиновников разоблачена

Руководители центра туризма Башкирии получили до 6 лет за аферу на 27 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Руководитель центра развития туризма Башкирии Руслан Юнусов и его заместитель Артур Идельбаев, а также один из сотрудников коммерческой организации получили сроки до шести лет лишения свободы за туристическую аферу на 27 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По информации прокуратуры, речь идет о мошенничестве при реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фигуранты признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Они осуждены на срок от пяти до шести лет в колонии общего режима.

По данным агентства, обвиняемых задержали в июле 2025 года.

Как установил суд, с августа 2020 по сентябрь 2022 года подсудимые получили компенсацию в размере более 27 миллионов рублей по программе субсидирования внутреннего туризма, при этом они представляли недостоверные сведения в уполномоченную организацию о фактически предоставленных туристических услугах.

Ранее сообщалось, что в Сочи суд приговорил к шести годам колонии общего режима Андрея Миргородского, который выдавал себя за чиновника и при помощи этого проворачивал аферы на десятки миллионов.

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