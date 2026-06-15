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19:13, 15 июня 2026Культура

Цискаридзе оценил «Гамлета» с Юрой Борисовым

Николай Цискаридзе похвалил команду спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Николай Цискаридзе оценил спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Мнением он поделился в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Цискаридзе заявил, что постановка не соответствует его представлениям об эстетике, однако в ней задействованы талантливые актеры. Он подчеркнул, что команда работала очень слаженно. По его словам, недовольство зрителей «Гамлететом» может быть хайпом «из-за недостатка любви».

Артист также отметил, что не стоит делать выводы о качестве спектакля во время первых шести показов, поскольку постановка «еще не срослась». «Вот я был на втором, я понимаю, что это еще был достаточно сырой продукт», — добавил он.

Ранее Павел Табаков не согласился с критикой постановки «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Актер заявил, что уже посмотрел спектакль с Юрой Борисовым в главной роли. Он отметил, что подобная постановка с прекрасными артистами «имеет место быть».

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