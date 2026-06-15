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19:08, 15 июня 2026Путешествия

Актриса охладила ноги в самолете необычным способом и прослыла мерзкой в сети

People: Пассажирка опустила ноги в стаканчики с холодной водой в самолете
Елизавета Гринберг (редактор)

54-летняя актриса охладила ноги в салоне самолета необычным способом, сняла это на видео и прослыла мерзкой в сети. Кадры она опубликовала в своем аккаунте @leighallynbaker13 в TikTok, на видео обратило внимание издание People.

6 июня актриса Ли-Аллин Бейкер выложила серию постов, в которых рассказала об опыте многочасовой задержки рейса. В видео она уточнила, что ее вместе с попутчиками закрыли в самолете на взлетно-посадочной полосе на два часа.

По ее словам, на борту плохо работали кондиционеры, что спровоцировало проявление синдромов менопаузы. Чтобы почувствовать себя лучше в условиях духоты, пассажирка набрала в пластиковые стаканчики холодной воды и опустила в них ступни, которые еле туда поместились. Это вызвало негативную реакцию со стороны комментаторов и экспертов по этикету. «Простите, что не показала, как я положила лед в бюстгальтер. Это действительно работает», — ответила им актриса.

Ранее пассажирка положила босые ноги на подлокотник россиянки в самолете. Инцидент попал на видео и вызвал споры в сети.

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