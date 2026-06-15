В Москве выставили на продажу автобусный парк

«Мосгортранс» выставил на продажу территорию автобусного парка в Москве

В Москве выставили на продажу 100 процентов долей в ООО «Перспектива реновации Фили», на балансе которого находится территория Филевского автобусно-троллейбусного парка рядом с Кутузовским проспектом. Об этом пишет газета «Ведомости».

Продавцом выступает ГУП «Мосгортранс», стартовая цена актива — 17,04 миллиарда рублей. Площадь территории составляет 10,4 гектара. В будущем там планируют построить общественно-жилой комплекс на 383,9 тысячи квадратов, проект должны реализовать до 2038 года.

Торги назначены на 24 июля. Эксперты считают, что из-за высокой стоимости в торгах смогут принять участие только крупные девелоперы. При этом с учетом одобренных параметров будущей застройки компании будут готовы заплатить больше начальной цены.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы выставили на продажу элитную недвижимость певца Иосифа Кобзона. Стоимость объекта составляет миллиард рублей.