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19:08, 15 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на призыв из Германии сразиться с Россией

Депутат Журавлев: России нужно готовиться к агрессивным действиям немецких милитаристов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

России нужно быть готовой к агрессивным действиям Германии, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. По его словам, Германия готова сражаться уже сегодня ночью против России и будет защищать каждый дюйм территории НАТО.

Депутат напомнил, что Россия никогда не нападала на Германию, при этом обратное случалось неоднократно. Он также подчеркнул, что российская сторона не раз заявляла, что атаковать европейские страны и не собирается.

«Вся Европа как будто давно уже готовится к продвижению на восточном фронте, знакомому немецким генералам Дранг нах Остен. А авиация в принципе больше предназначена вовсе не для обороны, а для наступления. Нам эти слова всегда нужно держать в уме, и заранее обеспечить противостояние агрессивным действиям немецких милитаристов», — сказал Журавлев.

Ранее бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель отставной генерал Эрих Вад призвал срочно вернуться к переговорам по украинскому конфликту. Он указал, что реальной альтернативы переговорам нет, и, кроме того, не может быть чисто военного решения конфликта.

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