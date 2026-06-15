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19:02, 15 июня 2026Моя страна

Унесенного в море на надувной лодке россиянина спасли

Россиянина унесло в море в Приморском крае на надувной весельной лодке
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россиянина, который утром 15 июня вышел в море в Приморском крае на надувной весельной лодке, унесло течением. Об этом сообщает PrimaMedia.

Уточняется, что инцидент произошел у бухты Шепалова в Находкинском городском округе. Плавательное средство мужчины потеряло курс в густом тумане. Спасатели прибыли, как только получили сигнал бедствия. Они быстро нашли россиянина и отбуксировали его лодку к берегу.

Ранее рыбаки выловили из Японского моря акулу-мако. Россияне потратили четыре с половиной часа на то, чтобы вытащить огромную «слоняру» из воды в небольшой катер. Свой улов им удалось запечатлеть на видео.

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