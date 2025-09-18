В СПЧ призвали ужесточить наказание за домогательства мигрантов к россиянкам

Кабанов призвал ужесточить наказание за домогательства мигрантов к россиянкам

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов призвал ужесточить наказание за домогательства мигрантов к женщинам и детям. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

По мнению правозащитника, власти и правоохранители не способны в полном объеме гарантировать россиянкам безопасность от преследования и сексуальных домогательств приезжих.

Кабанов допустил, что решить проблему можно с помощью закрепления на законодательном уровне деятельности Добровольных Народных Дружин (ДНД).

Также член СПЧ настаивает на ужесточении уголовной ответственности не только за сексуальное насилие, но и сексуальное домогательство. «Больше ждать и медлить нельзя, ведь вопрос касается защиты чести, здоровья и безопасности наших женщин и детей», — подчеркнул он в посте.

До этого сообщалось, что в Череповце задержали двоих мигрантов, которые надругались над местной жительницей.