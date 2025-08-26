Силовые структуры
14:55, 26 августа 2025Силовые структуры

Двое мигрантов устроили групповое изнасилование россиянки

В Череповце задержаны 2 мигранта, надругавшиеся над местной жительницей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Череповце задержаны двое мигрантов, совершившие групповое изнасилование местной жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Вологодской области.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Сейчас правоохранители проверяют законность пребывания фигурантов в России. Следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте.

По данным ведомства, преступление произошло в ночь на 23 августа во дворе одного из домов города. Тогда подозреваемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на женщину и изнасиловали ее. После этого они скрылись.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает 42-летнего мигранта, соблазнившего 15-летнего сына земляка.

