Двое мигрантов устроили групповое изнасилование россиянки

В Череповце задержаны 2 мигранта, надругавшиеся над местной жительницей

В Череповце задержаны двое мигрантов, совершившие групповое изнасилование местной жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Вологодской области.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Сейчас правоохранители проверяют законность пребывания фигурантов в России. Следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте.

По данным ведомства, преступление произошло в ночь на 23 августа во дворе одного из домов города. Тогда подозреваемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на женщину и изнасиловали ее. После этого они скрылись.

