В российском городе мигрант три месяца насиловал сына земляка

В Петербурге разыскивают мигранта, соблазнившего сына-подростка земляка

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает 42-летнего мигранта, соблазнившего 15-летнего сына земляка. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным канала, 18 августа в полицию обратился отец потерпевшего. Мужчина рассказал, что в период с июня по сентябрь 2024 года его соотечественник неоднократно вступал в половую связь с его сыном в коммунальной квартире, расположенной на Московском проспекте.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

