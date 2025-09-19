Стало известно об ограниченных возможностях оружия НАТО против дронов

FT: НАТО не может позволить себе использовать ракеты и истребители против дронов

НАТО не может позволить себе использовать ракеты и истребители против более дешевых дронов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатов.

В публикации говорится, что альянс не может позволить себе использовать ракеты за 500 тысяч долларов и истребители, которые стоят несколько миллионов долларов, чтобы бороться с большим количеством дронов стоимостью 20 тысяч долларов.

При этом, по информации издания, многие представители власти в странах Прибалтики выступают за улучшение системы противовоздушной обороны альянса, предлагая включить в нее средства радиоэлектронной борьбы и более экономичные методы для уничтожения беспилотников.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что НАТО не станет прямо участвовать в войне против России в рамках украинского конфликта. По его словам, сегодня только несколько стран НАТО активно выступают за участие в противостоянии. Но, как заметил политолог, у них не так много людских ресурсов, сами граждане не захотят принимать участие в конфликте.