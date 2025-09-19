Мир
05:01, 19 сентября 2025МирЭксклюзив

Вероятность прямого участия НАТО в войне против России оценили

Политолог Журавлев: НАТО не станет прямо участвовать в войне против России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

НАТО не станет прямо участвовать в войне против России в рамках украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он объяснил, что внутри альянса слишком много противоречий на этот счет.

«До какой-то степени страны НАТО, может, и могли бы поучаствовать. Если речь, например, о Германии и Франции. Они отправят пару бригад, которые у них есть, на западную территорию Украины, чтобы поставить их за спинами украинских солдат, и на этом все. Если у России хватит выдержки, она спокойно продолжит наступление и никакой войны с НАТО не будет. Но тут действительно нужна железная выдержка», — заметил Журавлев.

По его словам, сегодня только несколько стран НАТО активно выступают за участие в противостоянии. Но, как заметил политолог, у них не так много людских ресурсов, сами граждане не захотят принимать участие в конфликте.

«Поляки воевать не хотят. Франция и Германия могут набрать пару бригад. Конечно, возможна ядерная война с участием России, Франции и Великобритании, но у нас намного больше ракет. Так что воевать особо нечем, — резюмировал Журавлев. — В НАТО очень готовы платить за войну, готовы выражать свое недовольство, но не жертвовать своими людьми».

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет спровоцировать военный конфликт Североатлантического альянса и России. Миллер отметил, что Варшаве нужно держаться от вмешательства в конфликт с Москвой «как можно дальше».

