В Польше раскрыли план Зеленского по войне НАТО с Россией

Бывший премьер Польши Миллер: Зеленский хочет войны НАТО с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет спровоцировать военный конфликт Североатлантического альянса и России. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире радиостанции Zet.

«Зеленский нацелен на провоцирование коллективного вооруженного ответа со стороны НАТО. Это означает, что солдаты стран-участниц альянса появятся на украинской территории и тем самым вступят в прямые военные действия с Россией», — указал политик.

Миллер подчеркнул, что Польша имеет собственные национальные интересы, и ее отношение к ситуации на Украине не влияет на них. Он отметил, что Варшаве нужно держаться от вмешательства в конфликт с Москвой «как можно дальше».

14 сентября Зеленский заявил, что появление якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Польши не должно остаться без жесткого ответа со стороны НАТО. Он также заявил, что Украина нуждается в аналоге статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

