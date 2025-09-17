Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:08, 17 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о гарантиях безопасности

Зеленский: Украинская армия — главная гарантия безопасности
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: PsnewZ / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о гарантиях безопасности. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, главной гарантией безопасности Украины является ее армия. Он подчеркнул, что партнеры Киева «понимают масштаб потребностей» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готовы оказывать помощь в их содержании. Также Зеленский отметил, что Украина нуждается в аналоге пятой статьи устава НАТО.

«Мы обсуждаем это с США и надеемся найти двусторонние решения. И, наконец, санкции в случае, если Россия решит повторить агрессию, а также восстановление [Украины] с использованием замороженных российских активов», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украине надо найти 60 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Россией в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб раскрыл ход боевых действий Российской армии в зоне СВО

    Колени Олега Газманова произвели фурор в интернете. В чем их секрет и реально ли сохранить суставы в таком же хорошем состоянии?

    Зеленский сообщил о новых поставках военной помощи США

    Зеленский раскрыл состав пакета военной помощи из США

    Дакота и Эль Фаннинг снялись в микрошортах для журнала

    Евросоюз приостановит финансовую поддержку Израиля

    Зеленский рассказал о гарантиях безопасности

    Сексолог раскрыл способ укрепить иммунитет с помощью мастурбации

    От нефтяной компании в России потребовали снизить цены на топливо

    Лукашенко посмеялся над шуткой про оппозиционеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости