Зеленский рассказал о гарантиях безопасности

Зеленский: Украинская армия — главная гарантия безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о гарантиях безопасности. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, главной гарантией безопасности Украины является ее армия. Он подчеркнул, что партнеры Киева «понимают масштаб потребностей» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готовы оказывать помощь в их содержании. Также Зеленский отметил, что Украина нуждается в аналоге пятой статьи устава НАТО.

«Мы обсуждаем это с США и надеемся найти двусторонние решения. И, наконец, санкции в случае, если Россия решит повторить агрессию, а также восстановление [Украины] с использованием замороженных российских активов», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украине надо найти 60 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Россией в 2026 году.