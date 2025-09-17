Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:42, 17 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский попросил 60 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Россией

Зеленский: Украине надо найти $60 млрд на продолжение конфликта с Россией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украине надо найти 60 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Россией в 2026 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«План "А" для нас — это завершить войну в этом году, план "Б" — найти 120 миллиардов долларов [на ее продолжение]. (...) 60 — есть в украинском бюджете, а еще 60 — мне надо найти», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Украине потребуется еще столько же средств от иностранных партнеров, чтобы профинансировать невоенные расходы.

Ранее Зеленский пообещал России проблемы с энергетикой ближайшей зимой. Помимо этого, он заявил, что украинские войска планируют операции, которые помешали бы Российской армии наносить удары по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Замглавы администрации президента России Козак подал в отставку

    Популярный бренд косметики обругали за фотосессию с 69-летней Крис Дженнер

    Армия России взяла под контроль часть Купянска

    В Лондоне запротестовали против Трампа

    Зеленский попросил 60 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Россией

    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

    Каякеры спасли оказавшуюся на берегу белуху

    Представлено эффективное средство против воспаления печени

    В Европе задались вопросом о судьбе Зеленского после скандала со взрывчаткой в Грузии

    У женщины выросли лобковые волосы на пальце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости