Зеленский пообещал России проблемы с энергетикой зимой

Зеленский пообещал проблемы с энергетикой России

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал России проблемы с энергетикой ближайшей зимой. Его слова передает Telegram-канал «Новини.LIVE».

По его словам, россияне будут иметь проблемы с энергетикой зимой, имея ввиду, как отмечает издание, скорей всего попытки ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Помимо этого, он заявил, что ВСУ планируют операции, которые помешали бы российским войскам наносить удары по Украине.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу после закрытой встречи заявил, что Владимир Зеленский объявил о намерении воевать с Россией до конца.