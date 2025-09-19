Тело российского топ-менеджера нашли у машины с винтовкой и запиской

Тело гендиректора НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина нашли в московском поселке Кокошкино. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, российского топ-менеджера обнаружили у его машины. Рядом с ним нашли винтовку и записку.

Тюнин с апреля 2016 года являлся гендиректором АО «НПК «Химпроминжиниринг». Предприятие занимается развитием инновационных проектов в области производства химических волокон и углеродных композиционных материалов.

По состоянию на июль 2025 года погибло не менее 27 топ-менеджеров крупных компаний, включая «Газпром» и «Лукойл». Падения из окон, самоубийства, сердечные приступы и семейные трагедии породили на Западе термин «синдром внезапной русской смерти». Впервые о нем сообщили в The Atlantic в декабре 2022 года. Большинство трагедий (более 18 случаев) пришлось на 2022 год.