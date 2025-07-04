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19:00, 4 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России за четыре года погибли 27 топ-менеджеров

«Лента.ру»: В России за четыре года погибли 27 топ-менеджеров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В России за последние годы погибло не менее 27 топ-менеджеров крупных компаний, включая «Газпром» и «Лукойл», следует из подсчетов «Ленты.ру».

Падения из окон, самоубийства, сердечные приступы и семейные трагедии породили на Западе термин «синдром внезапной русской смерти», впервые упомянутый The Atlantic в декабре 2022 года. Издание связывает эти случаи с конфликтом на Украине и санкциями.

Большинство трагедий пришлось на 2022 год, когда было зафиксировано не менее 18 случаев.

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Последней зарегистрированной стала гибель вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова. Тело топ-менеджера обнаружил охранник в Москве около шести утра 4 июля. Позже стало известно, что перед смертью Бадалов писал прощальные сообщения жене.

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