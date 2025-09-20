Грузинские легионеры из ВСУ ограбили церковь в Харьковской области

В Харьковской области грузинские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из так называемого грузинского легиона (признан на территории России террористическим и запрещен) ограбили церковь. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным издания, это произошло на фоне отхода ВСУ к южным кварталам Купянска. Жители Узлового, которые прячутся в подвалах, видели, как иностранные мародеры вынесли ценности из местного храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Российские войска наступают с севера. Под их контролем 11 улиц, стадион, школа и медколледж.

ВСУ активно занимаются мародерством в Харьковской области. Ранее сообщалось, что при отступлении украинские военные ворвались в дом местного жителя, избили его, отобрали автомобиль, бытовую технику и личные вещи, и скрылись.