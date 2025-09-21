Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 21 сентября 2025Мир

Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп поддерживают конструктивные отношения
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Президент России поддерживает конструктивные отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводят Вести в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российский лидер ценит сложившиеся между ним и главой Белого дома отношения, а также возможность обсуждать самые острые проблемы.

«И Путин так же, как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования», — рассказал пресс-секретарь президента. Он также отметил, что российская сторона продолжит «нащупывать» возможность для мирного урегулирования конфликта на Украине, а также выразил надежду, что Вашингтон и лично президент Трамп будут помогать Москве в этом деле.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин хочет урегулировать конфликт с Украиной дипломатическими средствами. Он подчеркнул, что российский президент многое делает для этого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

    В Кремле сравнили график Путина с доменной печью

    Российский фигурист Гуменник завоевал путевку на Олимпиаду-2026

    Песков назвал лидера лагеря сторонников войны

    Силуанов объяснил охлаждение российской экономики

    Формат прямой линии с президентом сделают более информативным

    19-летний российский певец резко поднял цену на корпоративы из-за популярности

    Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

    Песков рассказал о своей первой георгиевской ленточке

    Глава ЕК высказалась о введении пошлин для Индии и Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости