Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп поддерживают конструктивные отношения

Президент России поддерживает конструктивные отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводят Вести в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российский лидер ценит сложившиеся между ним и главой Белого дома отношения, а также возможность обсуждать самые острые проблемы.

«И Путин так же, как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования», — рассказал пресс-секретарь президента. Он также отметил, что российская сторона продолжит «нащупывать» возможность для мирного урегулирования конфликта на Украине, а также выразил надежду, что Вашингтон и лично президент Трамп будут помогать Москве в этом деле.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин хочет урегулировать конфликт с Украиной дипломатическими средствами. Он подчеркнул, что российский президент многое делает для этого.