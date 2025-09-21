Мир
10:11, 21 сентября 2025Мир

В России предупредили Европу о последствиях за попытку сбивать российские самолеты

Генерал Попов: Европе придется извиняться в случае атак на российские самолеты
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Европа может сбить российские самолеты, однако в случае подобных атак ей придется извиняться. Об этом заявил военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru.

«Сбить они, конечно, могут, если будет какой-то неопознанный истребитель. Но пусть не забывают о ситуации, когда главе Турции Эрдогану пришлось извиняться за сбитый в Сирии российский Су-24», — сказал он.

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на то, что российские истребители могут уничтожаться силами НАТО. Так она прокомментировала якобы произошедшее проникновение самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушное пространство Эстонии.

После этого также призвал сбивать российские самолеты президент Чехии Петр Павел. Он подчеркнул, что случаи нарушение воздушных границ обостряют напряженность в Европе, поэтому необходимо послать сигнал России об их недопустимости.

