Президент Чехии призвал сбивать российские военные самолеты

Глава Чехии Павел призвал сбивать российские военные самолеты над странами НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел призвал сбивать российские военные самолеты в случае их вторжения в воздушное пространство стран НАТО. Его цитирует Novinky.

По словам чешского лидера, подобные действия обостряют напряженность в Европе, поэтому необходимо послать сигнал России об их недопустимости. Он отметил, что союзники должны дать адекватный ответ, уточнив, что речь идет в том числе о военных мерах.

«Я вынужден назвать это крайне безответственным поведением, потому что нарушение воздушного пространства — повод для активации механизмов защиты и, следовательно, уничтожения такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы», — сказал он.

19 сентября пресс-секретарь НАТО Элисон Арт обвинила Москву в якобы вторжении в небо над Эстонией. В ответ в Минобороны России заявили, что три истребителя МиГ-31 действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали.

