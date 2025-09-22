Россия
09:32, 22 сентября 2025

Десятки людей в масках и с нашивками вновь вышли на улицы Москвы

В Бутово десятки мужчин вышли в рейд и были сняты на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Община НОВОСТИ»

Десятки людей в масках и с нашивками вновь вышли на улицы Москвы. Ролик опубликовал Telegram-канал «Община НОВОСТИ», связанный с «Русской общиной».

На кадрах показан рейд сторонников «Русской общины» в Бутово. Они прошли вереницей по тротуарам, на заднем плане были видны проблесковые маячки полицейских автомобилей.

Была ли у рейда конкретная цель, не сообщается.

Ранее аналогичный рейд прошел в подмосковных Люберцах, в нем приняли участие свыше 100 человек. Их целью была встреча с неким неформальным объединением молодежи, которое возглавляют мигранты. До этого местные жители пожаловались на беспредел подростковой банды.

