Под Москвой мужчины в черной одежде, масках и с нашивками вышли на улицы с одной целью

В Подмосковье рейд по дворам свыше ста человек в масках сняли на видео. Запись опубликовала «Русская община» в Telegram.

На кадрах видно большое число мужчин, прогуливающихся по одному из люберецких ЖК. Их целью была встреча с неким неформальным объединением молодежи, которое возглавляют мигранты. До этого местные жители пожаловались на беспредел подростковой банды.

По данным канала, в рейде участвовали свыше 100 сторонников «Русской общины». В ходе состоявшейся на территории ЖК беседы иностранцы пообещали, что перестанут терроризировать его жителей. «Мы не против вас, но мы защищаем русских людей», — сказал один из общинников. Если противоправное отношение не прекратится, разговор с подростками будет вестись «по-другому», подчеркнул он.

Ранее в одном из московских хостелов прошел массовый рейд после конфликта в Подмосковье, жертвой которого стал сторонник «Русской общины». В ходе мероприятия, проведенного совместно с силовиками, были задержаны свыше 80 иностранцев.