В Москве прошел рейд в хостеле после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

В Москве более 80 мигрантов нашли в хостеле после смерти члена «Русской общины»

В Москве прошел рейд в хостеле после смерти 20-летнего члена «Русской общины», футболиста Арсения Ерошевича в драке с мигрантами в Щелково. В пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России отметили, что удалось задержать более 80 нелегалов.

В ведомстве пояснили, что мероприятия проводились в хостеле, расположенном на улице 50 лет Октября. В ходе обследования помещения проверено не менее тысячи иностранных граждан, добавили правоохранители.

Свыше 80 иностранцев были доставлены в полицейские участки.

До этого сообщалось, что удалось задержать четвертого участника нападения на 20-летнего футболиста. 32-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Об избиении футболиста в Щелково стало известно 19 августа. Уточнялось, что причиной стал его конфликт с посетителями ночного клуба. Позже появилась информация о том, что спасти спортсмена не удалось.