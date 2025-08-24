Силовые структуры
21:10, 23 августа 2025Силовые структуры

СК переквалифицировал дело после смерти избитого российского футболиста

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Следственный комитет переквалифицирует дело об избиении российского футболиста Арсения Ерошевича после его смерти. Об этом сообщили в управлении ведомства по Московской области, передает РИА Новости.

Там пояснили, что теперь будет расследоваться уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Изначально по факту избиения спортсмена было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Об избиении футболиста стало известно 19 августа. Сообщалось, что причиной стал его конфликт с посетителями ночного клуба в подмосковном Щелково. 23 августа появилась информация о том, что спасти спортсмена не удалось, он скончался в больнице.

