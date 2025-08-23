Жестоко избитого российского футболиста не смогли спасти

Футболист Ерошевич умер после жестокого избиения в Подмосковье

Футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ерошевича не смогли спасти после жестокого избиения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сестру футболиста.

По данным телеканала, трех напавших на футболиста арестовали, двое из них уже признали вину.

Об избиении футболиста стало известно 19 августа. Сообщалось, что причиной стал его конфликт с посетителями ночного клуба в подмосковном Щелково. Ерошевича атаковали несколько человек, и после одного удара сзади он упал головой об асфальт и потерял сознание, однако его продолжили наносить удары.

В результате Ерошевич получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. Он перенес две операции, после чего находился в реанимации.