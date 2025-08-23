Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:02, 23 августа 2025Силовые структуры

Жестоко избитого российского футболиста не смогли спасти

Футболист Ерошевич умер после жестокого избиения в Подмосковье
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ерошевича не смогли спасти после жестокого избиения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сестру футболиста.

По данным телеканала, трех напавших на футболиста арестовали, двое из них уже признали вину.

Об избиении футболиста стало известно 19 августа. Сообщалось, что причиной стал его конфликт с посетителями ночного клуба в подмосковном Щелково. Ерошевича атаковали несколько человек, и после одного удара сзади он упал головой об асфальт и потерял сознание, однако его продолжили наносить удары.

В результате Ерошевич получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. Он перенес две операции, после чего находился в реанимации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали о скрытом послании Трампа Украине

    Цистерна со сжиженной углекислотой взорвалась на российской трассе

    Траты россиян на Лабубу оценили

    Игра ребенка на веревочных качелях обернулась трагедией

    Обломки беспилотника ВСУ упали на улицы российского города

    «Спартак» прервал серию без побед

    Украинские власти захотели эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов

    Подруга похищенной чеченки вышла на пикет к мосту Кадырова

    Жестоко избитого российского футболиста не смогли спасти

    Влияние жены Трампа на его решения оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости