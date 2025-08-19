Российский футболист впал в кому после драки

Российский футболист Ерошевич впал в кому после драки в клубе в Щелково

Российский футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич впал в кому после драки. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

По информации источника, причиной стал конфликт футболиста с посетителями ночного клуба в подмосковном Щелково. По словам очевидцев, сначала спортсмен и зачинщики драки вышли в туалет, а через пару минут на улице началась потасовка. Ерошевича атаковали несколько человек, и после одного удара сзади он упал головой об асфальт и потерял сознание, однако его продолжили избивать.

В результате драки спортсмен получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. Он перенес две операции и находится в реанимации. После драки было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ерошевич пополнил состав «Русской общины Щелково» несколько месяцев назад. Он говорил, что хочет стать лучшим в лиге.