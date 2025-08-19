Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ольга Данилович
0:1
Завершен
Мирра Андреева
US Open — микст
Спартак Тм
2:1
Завершен
Металлург Лп
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Реал Мадрид
1:0
Завершен
Осасуна
Испания — Примера|1-й тур
Ференцварош
1:3
Завершен
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Базель
Сегодня
22:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Рейнджерс
1:3
Завершен
Брюгге
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Фенербахче
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
23:29, 19 августа 2025Спорт

Российский футболист впал в кому после драки

Российский футболист Ерошевич впал в кому после драки в клубе в Щелково
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Российский футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич впал в кому после драки. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

По информации источника, причиной стал конфликт футболиста с посетителями ночного клуба в подмосковном Щелково. По словам очевидцев, сначала спортсмен и зачинщики драки вышли в туалет, а через пару минут на улице началась потасовка. Ерошевича атаковали несколько человек, и после одного удара сзади он упал головой об асфальт и потерял сознание, однако его продолжили избивать.

В результате драки спортсмен получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. Он перенес две операции и находится в реанимации. После драки было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ерошевич пополнил состав «Русской общины Щелково» несколько месяцев назад. Он говорил, что хочет стать лучшим в лиге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали об одном обещании Путина

    Стало известно о напряженном моменте на встрече Трампа с Зеленским

    Мощный смерч оставил 90-летнюю россиянку без жилья

    Писториус сообщил о работе Германии над деталями гарантий безопасности для Украины

    Вероятность жаркого сентября в Москве оценили

    Макрон назвал обязательный пункт в гарантиях безопасности для Украины

    Российский футболист впал в кому после драки

    На Украине предрекли срыв встречи Путина и Зеленского

    В Германии заявили о склонивших голову перед Трампом европейцах

    Экс-посол Франции сравнил лидеров ЕС с подчиненными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости