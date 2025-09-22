Назван срок запуска метро до Троицка

Заммэра Ликсутов: Метро до Троицка запустят до 2030 года

Движение по Троицкой линии метро полностью запустят до 2030 года. Такой срок назвал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Пока что в столице завершили первый этап строительства новой ветки. Сейчас пассажиры могут воспользоваться 11 станциями Троицкой линии с пересадками на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии, а также на МЦК и БКЛ.

Однако до самого Троицка добраться по этой линии получится только через пару лет. «В рамках стратегии развития транспорта, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, до 2030 года планируем полностью запустить движение по линии — от города Троицка до станции "ЗИЛ"», — рассказал заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве начали строить еще одну новую линию метро — Бирюлевскую. Протяженность новой ветки составит 22,2 километра. В нее войдут десять станций, проектом предусмотрены пересадочные узлы на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии, а также Московское центральное кольцо и Павелецкое направление Московской железной дороги.