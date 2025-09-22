В Москве начали строить новую линию метро

Дептранс: Началось строительство Бирюлевской линии Московского метрополитена

В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Протяженность новой ветки составит 22,2 километра. В нее войдут десять станций, проектом предусмотрены пересадочные узлы на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии (БКЛ), а также Московское центральное кольцо (МЦК) и Павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД).

Метро станет доступно жителям районов Бирюлево Западное и Восточное, кроме того, благодаря новой линии улучшится транспортное обслуживание районов Даниловского, Нагатинского Затона, Нагатино-Садовников, Печатников, Москворечья-Сабурово и Царицыно. Таким образом, новая ветка метрополитена сократит путь до центра города для миллиона москвичей. Активно ведется строительство станций «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Еще семь станций находятся на стадии проектирования. Параллельно с этими работами возводится электродепо «Бирюлевское».

В августе началось строительство станции метро «Гольяново» Арбатско-Покровской линии. За счет новой станции время пути на городском транспорте сократится на 15-20 минут для 230 тысяч местных жителей.