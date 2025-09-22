Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:46, 22 сентября 2025Экономика

В Москве начали строить новую линию метро

Дептранс: Началось строительство Бирюлевской линии Московского метрополитена
Виктория Клабукова

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Протяженность новой ветки составит 22,2 километра. В нее войдут десять станций, проектом предусмотрены пересадочные узлы на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии (БКЛ), а также Московское центральное кольцо (МЦК) и Павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД).

Метро станет доступно жителям районов Бирюлево Западное и Восточное, кроме того, благодаря новой линии улучшится транспортное обслуживание районов Даниловского, Нагатинского Затона, Нагатино-Садовников, Печатников, Москворечья-Сабурово и Царицыно. Таким образом, новая ветка метрополитена сократит путь до центра города для миллиона москвичей. Активно ведется строительство станций «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Еще семь станций находятся на стадии проектирования. Параллельно с этими работами возводится электродепо «Бирюлевское».

В августе началось строительство станции метро «Гольяново» Арбатско-Покровской линии. За счет новой станции время пути на городском транспорте сократится на 15-20 минут для 230 тысяч местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена будет велика». Власти заявили о тяжелой ситуации в Белгородской области и пообещали ответить на атаки ВСУ

    Россияне начали скупать аудиокассеты и CD-диски

    Спецпредставитель Путина прокомментировал просьбу SHAMAN к жюри

    Мать страдающей от тяжелой болезни Беллы Хадид уличили во лжи о ее диагнозе

    Москвичам назвали продолжительность летней погоды

    Раскрыты подробности о ранениях пострадавших при атаке ВСУ на курортную зону Крыма

    У бросившей ребенка в Таиланде россиянки заподозрили помутнение рассудка

    Высокопоставленный сотрудник Минтранса России задержан

    Советник Макрона рассказал об угрозах расправой из-за признания Палестины

    Чиновники США назвали решение Макрона признать Палестину рекламным трюком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости