02:03, 14 мая 2026Мир

Консул рассказал о выдаче виз российским дипломатам в Швейцарии

Попов: Ситуация с выдачей виз российским дипломатам в Швейцарии нестабильна
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ситуация с выдачей виз российским дипломатам в Швейцарии является нестабильной. Об этом рассказал генеральный консул России в Женеве Игорь Попов в беседе с РИА Новости.

«Механизм работает, но с перебоями. То есть выдается какая-то партия виз, мы, соответственно, тоже выдаем. Потом снова наступает пауза, заявки накапливаются», — объяснил Попов.

По его словам, несмотря на все сложности, Швейцария выполняет обязательства по выдаче виз представителям России для участия в мероприятиях на Женевской площадке.

Ранее сообщалось, что россияне с 11 мая текущего года могут отправиться в Саудовскую Аравию без виз, находясь в стране до 90 дней. Отмечалось, что речь идет о туристических поездках.

