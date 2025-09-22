РИАН: Украина вербует боевиков из наркокартелей Мексики и Колумбии

Боевики из наркокартелей Мексики и Колумбии стремятся принять участие в конфликте на Украине в качестве наемников украинской стороны, чтобы в дальнейшем использовать полученные навыки в борьбе с национальными вооруженными силами, а Киев целенаправленно их вербует. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье.

«Если наемник приезжает с жетоном картеля Синалоа, ему сразу дают работу. Людям, заявляющим о своей принадлежности к [незаконным формированиям] Революционные вооруженные силы Колумбии и Армия национального освобождения, говорят, что для них работа найдется», — поделился Инкалье.

По его словам, наемники зачастую сами специально говорят о принадлежности к преступным группировкам, чтобы заинтересовать вербовщиков. Отставной военный добавил, что, возвращаясь на родину, боевики используют полученные знания в своих незаконных делах — в частности, они применяют дроны и наносят ими удары, технологически превосходя национальные вооруженные силы.

Ранее стало известно, что колумбийцы организовали наркобизнес на Украине.