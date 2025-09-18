Поддубный: Колумбийцы организовали наркобизнес на Украине

Колумбийцы организовали криминальный наркобизнес на Украине. Об этом пишет военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Наемники из Колумбии организовали криминальный бизнес на Украине. Наркотрафик, наемничество, поставки компонентов дронов и элементов взрывчатки — все это "побочный эффект" нынешнего украинского кризиса», — пишет он.

Ссылаясь на доклады местной разведки, военкор уточняет, что криминальные структуры Колумбии увидели в украинском конфликте возможность наладить межконтинентальный трафик, загоняя в страну психотропные вещества.

Ранее сообщалось, что наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Украины, сбежали с фронта после увиденных пыток российских солдат.