Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:36, 18 сентября 2025Бывший СССР

Наркобизнес латиноамериканской страны на Украине раскрыли

Поддубный: Колумбийцы организовали наркобизнес на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: John Vizcaino / Reuters

Колумбийцы организовали криминальный наркобизнес на Украине. Об этом пишет военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Наемники из Колумбии организовали криминальный бизнес на Украине. Наркотрафик, наемничество, поставки компонентов дронов и элементов взрывчатки — все это "побочный эффект" нынешнего украинского кризиса», — пишет он.

Ссылаясь на доклады местной разведки, военкор уточняет, что криминальные структуры Колумбии увидели в украинском конфликте возможность наладить межконтинентальный трафик, загоняя в страну психотропные вещества.

Ранее сообщалось, что наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Украины, сбежали с фронта после увиденных пыток российских солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все рухнуло». Спецпредставитель Путина заявил о начале «обезлюживания» Финляндии из-за разрыва связей с Россией

    105-летний мужчина раскрыл простой секрет долголетия

    Выстрелившие в российскую туристку в Турции мужчины на мотоцикле попали на видео

    Папа Римский исключил реформы в отношении женщин и однополых браков

    Опубликовано видео с огромным столбом дыма после сообщения об атаке ВСУ на регион России

    Жена российского чиновника ответила на сообщения о лечении солдат ВСУ в ее отеле в Европе

    «Роскосмос» запустит спутники «Спутникса»

    ВСУ ударили по нефтехимическому комплексу в отдаленном от границы регионе России

    Москвички высказались об идее «успеть выйти замуж до 30»

    Белла Хадид опубликовала фото из больницы на фоне борьбы с тяжелой болезнью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости